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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ В ГОСБЮДЖЕТ ПОСТУПИЛО 6,3 МЛРД РУБЛЕЙ
15:06 20.07.2020
За первое полугодие город Минск собрал 6347,6 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,3% (3 893,7 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,7% (2 453,9 млн рублей) – местного.
При этом значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (46,4% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Весомы объемы платежей по подоходному налогу (19,0%), налогу на прибыль (8,6%), акцизам (5,1%), налогу на доходы (2,6%), налогу при упрощенной системе налогообложения (2,4%), налогу на недвижимость (2,1%).
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