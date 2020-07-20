ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОКРАТИЛСЯ НА 2,3%

14:44 20.07.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за первое полугодие 2020 г. в текущих ценах составил 5 166,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,3% меньше к уровню первого полугодия 2019 г.