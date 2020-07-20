РУП «Белпочта» возобновляет предоставление услуги по пересылке почтовых отправлений с сервисом «частичная выдача вложения».

«РУП «Белпочта» возобновляет оказание сервиса, предоставляемого в рамках пакетов услуг E-commerce, E-commerce MAX, по примерке и получению части отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки», - говорится в сообщении предприятия.

Кроме того, клиенты РУП «Белпочта» вновь могут не только получить товары, заказанные в интернет-магазинах, но и на месте примерить их. При необходимости, если товар не подойдет, его можно будет оформить на возврат.