Александр Лукашенко требует не допустить падения ВВП страны в текущем году, в последующие годы считает необходимым рост на уровне среднемирового. Требование прозвучало сегодня на встрече с руководством Нацбанка в рамках принятия кадровых решений.

"Нужно найти, выхватить каждый шанс, любую возможность для движения вперед (...) Это не мечтания. Мы просто не можем себе позволить катиться вниз, потому что оттуда будет очень тяжело подниматься. Насколько это возможно, мы должны удержаться при всех проблемах в этом году", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его мнению, "текущие трудности" будут решены.

"Текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами. Иного не дано", - заявил Лукашенко.

Он констатировал, что ряд предприятий из-за пандемии COVID-19 попали в сложное положение, и им нужна помощь.

"Вы мою позицию знаете: кто сложил руки или, не дай бог, людей начал увольнять, на поддержку государства пусть не рассчитывает. Притом меры за то, что выбрасывают людей на улицу, будут самые жесткие. Но тем, у кого есть "живые" экспортные контракты или кто запустил инвестиционный проект, надо помочь обязательно. Это деньги возвратные", - подчеркнул Лукашенко.

Он поручил привлекать к этой работе местные органы власти, так как они лучше знают ситуацию в своих регионах.

"Общайтесь с директорами и коллективами, надо подставить свое плечо. Не предъявляйте избыточные условия, не ставьте барьеры. Идите навстречу по реструктуризации долгов, хотя бы в качестве временной передышки, - призвал он. - Вы знаете, что во всех странах (от США до Китая) есть такие послабления.

Наряду с этим Лукашенко напомнил, что в последние три месяца Нацбанк своими решениями упростил много надзорных ограничений, снизил ставку рефинансирования.

"Движение в этом направлении аккуратно, спокойно надо продолжать. Если потеряем заводы, предприятия, коллективы, следующими будут банки", - предостерег он.

"Вы помните, что я просил задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики и постоянный рост кредитования экономики. При этом, конечно, будем сдерживать инфляцию. Буквально в течение нескольких дней у нас состоится разговор и с правительством. Посмотрим, как они этим занимаются", - сказал Лукашенко.