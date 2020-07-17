В Минске розничный товарооборот в первом полугодии 2020 г. составил 7760 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота города, в первом полугодии 2020 г. составил 7 302,9 млн рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2020 г. составил 528,1 млн рублей, или 76,2% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.

В первом полугодии 2020 г. оптовый товарооборот составил 28 737,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 88,6% к уровню первого полугодия 2019 г.