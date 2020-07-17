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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОС НА 1,4%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 11,4%
13:40 20.07.2020
В Минске розничный товарооборот в первом полугодии 2020 г. составил 7760 млн рублей, или 101,4% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота города, в первом полугодии 2020 г. составил 7 302,9 млн рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2020 г. составил 528,1 млн рублей, или 76,2% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.
В первом полугодии 2020 г. оптовый товарооборот составил 28 737,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 88,6% к уровню первого полугодия 2019 г.
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