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ЭКОНОМИКА РБ
УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ ЗАЙМУТСЯ РАЗРАБОТКОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19
13:09 20.07.2020
В НАН Беларуси под руководством председателя Президиума НАН академика Владимира Гусакова состоялось учредительное заседание межведомственной рабочей группы по разработке вакцины против COVID-19.
В мероприятии приняли участие ведущие ученые и специалисты организаций Национальной академии наук Беларуси и Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, участники межведомственной рабочей группы рассмотрели разработанный план мероприятий по созданию вакцины против COVID-19.
В ходе заседания было отмечено, что сегодня необходимо создание отечественной научной школы из экспертов для адаптации и оценки существующих и создания новых вакцин против потенциально опасных агентов. Особое внимание было уделено вопросу важности создания отечественной вакцины против COVID-19, поскольку существует зависимость циркулирующих в популяции штаммов от региона. Рассмотрена также возможность формирования дополнительной подпрограммы, посвященной научным исследованиям COVID-19, в Государственной программе «Наукоемкие технологии».
По результатам переговоров запланировано опубликование материалов докладов в ведущих научных журналах Национальной академии наук Беларуси.
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