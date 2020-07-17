ЭКОНОМИКА РБ

УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ ЗАЙМУТСЯ РАЗРАБОТКОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ COVID-19

13:09 20.07.2020 В НАН Беларуси под руководством председателя Президиума НАН академика Владимира Гусакова состоялось учредительное заседание межведомственной рабочей группы по разработке вакцины против COVID-19. В мероприятии приняли участие ведущие ученые и специалисты организаций Национальной академии наук Беларуси и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, участники межведомственной рабочей группы рассмотрели разработанный план мероприятий по созданию вакцины против COVID-19. В ходе заседания было отмечено, что сегодня необходимо создание отечественной научной школы из экспертов для адаптации и оценки существующих и создания новых вакцин против потенциально опасных агентов. Особое внимание было уделено вопросу важности создания отечественной вакцины против COVID-19, поскольку существует зависимость циркулирующих в популяции штаммов от региона. Рассмотрена также возможность формирования дополнительной подпрограммы, посвященной научным исследованиям COVID-19, в Государственной программе «Наукоемкие технологии». По результатам переговоров запланировано опубликование материалов докладов в ведущих научных журналах Национальной академии наук Беларуси.