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ЭКОНОМИКА РБ
АВИАПЕРЕВОЗЧИК «БЕЛАВИА» 28 ИЮЛЯ ОРГАНИЗУЕТ РЕЙС В ТАШКЕНТ
12:35 20.07.2020
Национальный авиаперевозчик «Белавиа» 28 июля организует рейс в Ташкент с целью возврата граждан в связи с ситуацией с коронавирусом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, вылет из Минска в Ташкент 28 июля запланирован в 20:10, из Ташкента — 29 июля в 3:50 (местное время).
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