ЭКОНОМИКА РБ

АВИАПЕРЕВОЗЧИК «БЕЛАВИА» 28 ИЮЛЯ ОРГАНИЗУЕТ РЕЙС В ТАШКЕНТ

12:35 20.07.2020 Национальный авиаперевозчик «Белавиа» 28 июля организует рейс в Ташкент с целью возврата граждан в связи с ситуацией с коронавирусом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, вылет из Минска в Ташкент 28 июля запланирован в 20:10, из Ташкента — 29 июля в 3:50 (местное время).