Состав Ассоциации предприятий онлайн-торговли (АПОТ) вошло ООО «Управляющая компания холдинга «Аптека групп». Такое решение 17 июля приняло общее собрание членов ассоциации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в АТОП, в состав холдинга входят организации с опытом работы более 25 лет. Он является крупнейшей в коммерческом сегменте фармотрасли организацией, доля которой в частном розничном секторе превышает 20 процентов.

Основными видами деятельности компаний холдинга является дистрибьюция и розничная продажа лекарственных средств, медицинских товаров и техники, а также товаров аптечного ассортимента.

Холдинг управляет самой большой коммерческой сетью аптек в стране, развивающейся под брендами ADEL и «Добрыя лекi». Они представлены 321 аптекой во всех областных и районных центрах, средних и малых городах Республики Беларусь.

В числе организаций холдинга – компания «Витфарммаркет», один из крупнейших поставщиков на территорию республики лекарственных средств, IT-компания «Софтфарм», предлагающая технологичные решения в области управления продажами и аналитики, редакция единственного в стране профильного журнала для провизоров и фармацевтов «Аптекарь», семейная клиника CityClinic и медицинский центр «Клиника здоровья».

Холдинг вошел в число лучших работодателей страны по итогам премии «HR-бренд Беларусь 2018» и объединяет свыше 1600 специалистов, работающих во всех регионах страны.

«Аптека групп» системно поддерживает важные социальные и благотворительные инициативы, выступает инициатором крупных проектов в области корпоративной социальной ответственности и достижения целей устойчивого развития.

С участием уже действующих членов Ассоциации принятое решение позволит на площадке АПОТ вырабатывать предложения по совершенствованию условий и порядка реализации лекарств в розничной аптечной сети, для их внесения в органы власти и управления.