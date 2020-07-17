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ЭКОНОМИКА РБ
В СОСТАВ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ ВОШЛА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА «АПТЕКА ГРУПП»
12:17 20.07.2020
Состав Ассоциации предприятий онлайн-торговли (АПОТ) вошло ООО «Управляющая компания холдинга «Аптека групп». Такое решение 17 июля приняло общее собрание членов ассоциации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в АТОП, в состав холдинга входят организации с опытом работы более 25 лет. Он является крупнейшей в коммерческом сегменте фармотрасли организацией, доля которой в частном розничном секторе превышает 20 процентов.
Основными видами деятельности компаний холдинга является дистрибьюция и розничная продажа лекарственных средств, медицинских товаров и техники, а также товаров аптечного ассортимента.
Холдинг управляет самой большой коммерческой сетью аптек в стране, развивающейся под брендами ADEL и «Добрыя лекi». Они представлены 321 аптекой во всех областных и районных центрах, средних и малых городах Республики Беларусь.
В числе организаций холдинга – компания «Витфарммаркет», один из крупнейших поставщиков на территорию республики лекарственных средств, IT-компания «Софтфарм», предлагающая технологичные решения в области управления продажами и аналитики, редакция единственного в стране профильного журнала для провизоров и фармацевтов «Аптекарь», семейная клиника CityClinic и медицинский центр «Клиника здоровья».
Холдинг вошел в число лучших работодателей страны по итогам премии «HR-бренд Беларусь 2018» и объединяет свыше 1600 специалистов, работающих во всех регионах страны.
«Аптека групп» системно поддерживает важные социальные и благотворительные инициативы, выступает инициатором крупных проектов в области корпоративной социальной ответственности и достижения целей устойчивого развития.
С участием уже действующих членов Ассоциации принятое решение позволит на площадке АПОТ вырабатывать предложения по совершенствованию условий и порядка реализации лекарств в розничной аптечной сети, для их внесения в органы власти и управления.
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