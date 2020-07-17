ЭКОНОМИКА РБ

РУКОВОДСТВО МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ПРОВЕДЕТ 28 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

11:51 20.07.2020 Заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко 28 июля проведет прямую телефонную линию по вопросам развития и поддержки предпринимательства. Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, задать вопросы можно будет с 10.00 до 12.00 по номеру телефона (80222) 22-17-22.