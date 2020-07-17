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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МОГИЛЕВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА ПРОВЕДЕТ 28 ИЮЛЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
11:51 20.07.2020
Заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко 28 июля проведет прямую телефонную линию по вопросам развития и поддержки предпринимательства.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, задать вопросы можно будет с 10.00 до 12.00 по номеру телефона (80222) 22-17-22.
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