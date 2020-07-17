На предприятиях холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности BORWOOD продолжается точечная модернизация производств для совершенствования технологических процессов, повышения эффективности использования сырья и материалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в настоящее время в прессовом отделении фанерного производства ОАО «Мостовдрев» установлен автоматический горячий пресс японской фирмы Kitagawa, который заменит 4 существующих пресса со сроком эксплуатации более 50 лет. Новое оборудование работает в режиме пуско-наладки под контролем японских специалистов.

Реализация данного мероприятия позволит увеличить объем выпускаемой фанеры на 10-15% без дополнительных инвестиций в остальное технологическое оборудование, снизить численность работников клеильно-обрезного участка фанерного цеха для перевода работников на другие операции, улучшит культуру производства.