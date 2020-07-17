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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ УПАЛИ НА 10%
11:15 20.07.2020
В первом полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 32,2 млн тонн грузов, или 90% к первому полугодию 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 13,5 млрд тонно-километров, или 87,4% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2020 г. воспользовались 322,2 млн человек, или 80,8% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 3716,1 млн пассажиро-километров, или 69,2% к уровню первого полугодия 2019 г.
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