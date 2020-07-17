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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» УСПЕШНО РЕАЛИЗУЮТ ПОЛИТИКУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ


10:52 20.07.2020

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» успешно реализуют политику импортозамещения, осваивая производство востребованной в стране продукции и развивая кооперационные связи.

Как сообщает сайт СЭЗ, за пять лет выручка от реализации товаров, услуг другим резидентам СЭЗ «Гродноинвест» выросла в 1,9 раза и превысила отметку в 100 млн рублей.

В 2018-2019 годах в план мероприятий по импортозамещению включены товарные позиции резидентов СЭЗ «Гродноинвест» СООО «АминаИнтернейшнл» (производство горшков литьевых и формованных), ОАО «Гроднорайагросервис» (производство широкой линейки гербицидов), ООО «Аквапак Индастриал» (производство ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона), ООО «СервисПромПак» (производство пленки из полиэтилена, мешков и сумок из полимеров).

ПТ ООО «Тайфун», входящий в структуру международного концерна Atlas, успешно производит востребованные на белорусском рынке сухие растворные смеси и кровельные материалы, ранее импортируемые из-за рубежа. ООО «Хавер ВУ металотканый завод» выпускает металлотканую сетку, которая пользуется высоким спросом как на отечественном, так и экспортном рынках.

В сельском хозяйстве ЗАО «Биган» наладило производство необходимой для мясомолочной отрасли искусственную оболочку для колбасных изделий. ООО «Биоком Технология» организовало выпуск сельскохозяйственной стретч-пленки под брендом «РайСта», полимерной сеновязальной сети «Асiлак».

В легкой промышленности при кооперации СООО «Медватфарм» и ООО «МедЛен» налажено производство натуральных медицинских изделий изо льна и хлопка под торговыми марками «МедЛен» и LINO.

В деревообрабатывающей отрасли производители упаковки ООО «Аквапак Индастриал», ОАО «СКБЗ «Альбертин» и ООО «СервисПромПак» большую часть продукции реализуют на внутреннем рынке, в том числе иным резидентам СЭЗ «Гродноинвест» для их производственной деятельности.

Резиденты, выпускающие сырьевые продукты (ДСП, ДВП, МДФ) поставляют товары для компаний, изготавливающих мебель для спален, гостиных, кухонь, обеденных зон. В рамках кооперации задействованы свыше 30 средних и крупных предприятий региона, в числе которых «Кроноспан», «ЗОВ», «Мостовдрев».
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