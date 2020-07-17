С 20 июля в пункте пропуска «Берестовица» (сопредельный "Бобровники") на въездном направлении грузовых транспортных средств, следующих из Польши в Беларусь, будут проходить ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, в связи с этим схема движения большегрузов на въезд изменена.

Работы по замене покрытия дорожных полос, а также площадки для стоянки грузового транспорта осуществляются в рамках реализации крупного инфраструктурного объекта по строительству рентгеновской сканирующей системы. Прогнозируемая продолжительность работ на данном направлении – 4 месяца.

Перевозчикам рекомендуется учитывать информацию при планировании маршрутов следования через белорусско-польскую границу.