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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ПОДРОСЛО В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ НА 0,3%
10:36 20.07.2020
В первом полугодии 2020 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 8 850,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,3% к уровню первого полугодия 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 62,6%, в обрабатывающей промышленности − 101,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 95,6% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 102,4%.
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