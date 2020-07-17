В первом полугодии 2020 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 8 850,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,3% к уровню первого полугодия 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 62,6%, в обрабатывающей промышленности − 101,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 95,6% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 102,4%.