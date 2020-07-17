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ЭКОНОМИКА РБ


МЗКТ РАЗРАБАТЫВАЕТ ЛЕГКОБРОНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ В ЭКСПОРТНОМ ВАРИАНТЕ


10:09 20.07.2020

В настоящее время в ОАО «МЗКТ» ведутся работы по созданию нового образца автотехники военно-технического назначения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, новинка представляет собой легкобронированный 5-ти местный автомобиль (ЛБА) МЗКТ-490101, который предназначен для перевозки и защиты экипажа от поражения стрелковым оружием и поражающих факторов взрывных устройств.

ЛБА МЗКТ-490101 является полноприводным, колесной формулой 4х4, с управляемыми колесами первой оси. Грузоподъемность составляет 1800 кг.

Силовая установка ЛБА состоит из 6-ти литрового двигателя Doosan DL06 (Корея) мощностью 270 л.с. и 6-ти скоростной автоматической гидромеханической передачи Allison (США). Двухскоростная раздаточная коробка компании ADS (Чехия) соединена в единый силовой агрегат с двигателем и трансмиссией. Применение импортных двигателя, трансмиссии и раздаточной коробки, а также климатическое исполнение от -15ºС до +55ºС говорит о том, что новый ЛБА ориентирован для поставок на экспорт. ЛБА МЗКТ-490101 имеет модульную компоновку, а также новый дизайн и концепцию бронезащиты.

Корпус ЛБА 4-х дверный, оборудован 5-тью энергопоглощающими сиденьями, фальшполом, а также противоминным поддоном, имеет уровень баллистической защиты 2, противоминной 2а/2b по STANAG 4569. В корпусе для жизнеобеспечения экипажа имеются системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также независимый вытяжной вентилятор. Корпус оборудован кронштейнами оружия для экипажа, а двери – бойницами. На крыше корпуса установлен поворотный люк с возможностью замены на огневой модуль.

Моторный отсек оборудован автоматической системой пожаротушения. Имеется грузовой (багажный) осек.

Плавность хода обеспечивается независимой, рычажной пружинной подвеской с амортизаторами, а высокая проходимость – наличием полного дифференциального привода с возможностью блокировки, высокого клиренса - не менее 450мм, а также наличие системы регулирования давления воздуха в шинах и применения в колесах устройства Runflat. В дополнение ко всему установлена электрическая лебедка самовытаскивания с тяговым усилием 7,4 тонны.

ЛБА укомплектована бортовой информационно-управляющая системой, которая осуществляет контроль параметров шасси и вывод информации на один из двух цветных графических дисплеев, а также системой кругового видеообзора.
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