ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА СОСТАВИЛ 19,9 МЛРД РУБЛЕЙ

09:21 20.07.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за первое полугодие 2020 г. в текущих ценах составил 19,9 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах это на 0,7 процентных пункта меньше к уровню первого полугодия 2019 г.