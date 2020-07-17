ОАО «Гомсельмаш» увеличило экспорт продукции за январь-июнь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, уже обеспечено увеличение объемов поставок к уровню прошлого года в Молдову и Узбекистан. Впервые техника отгружена в Зимбабве и Армению. Работая в партнерстве с АО «Росагролизинг», холдинг в существенных объемах осуществляет отгрузку продукции в российские регионы, также увеличив поставки в сравнении с аналогичным периодом 2019 года - темп роста 107,4%. Крупным импортером белорусских агромашин остается Казахстан, экспорт в данный регион увеличен в 1,2 раза.

Активно идет работа и по реализации комбайнов сельхозпредприятиям Беларуси, по итогам первого полугодия 2020 года, в сельхозпредприятия поставлено более 300 энергонасыщенных зерно- и кормоуборочных комбайнов. В целом в 2020 году ожидается, что парк сельскохозяйственной техники республики пополнится более чем 750 новыми самоходными зерноуборочными комбайнами КЗС-1218А-1, КЗС-3219, КЗС-1624, кормоуборочными комплексами К-Г-6, КВК-800 и КВК-8060, т.е. практически вдвое больше, чем в 2019 году.

За счет наращивания внутренних и внешних поставок поступление денежных средств по итогам работы в первом полугодии 2020 г. увеличилось в 1,5 раза к аналогичному периоду 2019 г., объем реализации самоходных машин в натуральном выражении увеличился в 1,2 раза. С начала 2020 года на 1 июля 2020 года остатки готовой продукции, а именно самоходных машин, снизились на 324 единицы техники. Во втором полугодии 2020 года планируется сохранить положительные темпы производства и поставки продукции на внутренний и внешние рынки.