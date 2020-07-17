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ЭКОНОМИКА РБ
НЕСКОЛЬКО ПОЕЗДОВ ПО МАРШРУТУ МИНСК-БРЕСТ-МИНСК С 20 ИЮЛЯ ОТМЕНЯЮТСЯ
18:07 17.07.2020
В связи с проведением планового капитального ремонта железнодорожных мостов на перегонах Грицевец-Лесная и Береза Картузская-Оранчицы участка Барановичи-Брест с 8.00 21 июля до 7.00 22 июля изменен порядок проезда в сообщении Минск-Брест-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, отменяются из обращения поезда межрегиональных линий:
№ 651 Минск–Брест, отправлением из Минска 21 июля;
№ 662 Брест-Минск отправлением из Бреста 22 июля;
№№ 725/726, 727/728, 737/738, 735/736 сообщением Минск-Брест-Минск отправлением из Минска и Бреста 21 июля;
№ 701 Минск-Брест отправлением из Минска 21 июля;
№№ 702, 736 Брест-Минск отправлением из Бреста 22 июля;
№ 735 Минск-Брест, отправлением из Минска 20 июля.
Отдельные поезда Минск-Брест-Минск будут курсировать в сообщении Минск-Барановичи-Минск.
Поезд межрегиональных линий экономкласса № 661 Минск-Брест 21 июля будет следовать измененным расписанием через Барановичи-Лунинец.
Маршрут следования отдельных поездов региональных линий экономкласса Брест-Барановичи-Брест установлен в сообщении Брест-Оранчицы-Брест.
Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и просит заранее планировать свои поездки с учетом организации движения поездов на участке Барановичи-Брест.
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