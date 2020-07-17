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ЭКОНОМИКА РБ
АСБ ЛИЗИНГ И БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ БУДУТ СОВМЕСТНО ПОДДЕРЖИВАТЬ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
18:00 17.07.2020
ООО «АСБ Лизинг» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали очередное генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой компании, основная цель документа – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и расширение бизнеса общества в данном сегменте.
В рамках соглашения ООО «АСБ Лизинг» разработаны и предлагаются 10 лизинговых продуктов на привлекательных условиях с комфортными лизинговыми ставками. Более подробно с ними можно ознакомиться здесь.
Необходимо отметить, что это уже третье по счету генеральное соглашение. В 2018 и 2019 годах Общество признано ОАО «Банк развития Республики Беларусь» лучшей лизинговой компанией среди отечественных лизинговых операторов по финансовой поддержке МСП.
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