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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В I ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 12,4%
17:54 17.07.2020
В Минской области розничный товарооборот в I полугодии 2020 г. составил 4164,3 млн рублей, или 112,4% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,9% розничного товарооборота области, в I полугодии 2020 г. составил 3 908,9 млн рублей, или 114,6% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2019 г.
Товарооборот общественного питания в I полугодии 2020 г. составил 130,2 млн рублей, или 85% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2019 г.
В I полугодии 2020 г. оптовый товарооборот составил 6 551,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,9% к уровню I полугодия 2019 г.
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