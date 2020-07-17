В Минской области розничный товарооборот в I полугодии 2020 г. составил 4164,3 млн рублей, или 112,4% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,9% розничного товарооборота области, в I полугодии 2020 г. составил 3 908,9 млн рублей, или 114,6% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2019 г.

Товарооборот общественного питания в I полугодии 2020 г. составил 130,2 млн рублей, или 85% в сопоставимых ценах к уровню I полугодия 2019 г.

В I полугодии 2020 г. оптовый товарооборот составил 6 551,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,9% к уровню I полугодия 2019 г.