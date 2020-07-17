ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.07.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ ПРОВЕЛИ МОНИТОРИНГ 30 СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ВО ВСЕХ ВЫЯВИЛИ НАРУШЕНИЯ


17:50 17.07.2020

В 1 полугодии 2020 года налоговыми инспекциями Могилевской области проведено 30 мониторингов субъектов хозяйствования, в ходе проведения которых нарушения (недостатки) установлены во всех случаях их проведения, в отдельных случаях – повторно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, при мониторинге в торговом объекте индивидуального предпринимателя сотрудники инспекции МНС по Горецкому району установили, что продаже непродовольственных товаров наличные денежные средства принимались без использования кассового оборудования. Данное правонарушение было зафиксировано повторно.

Виновный работник привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.18 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере 54 рубля, который поступил в бюджет.

В условиях либерализации экономики контрольная деятельность налоговых органов осуществляется с использованием мер профилактического и предупредительного характера, в том числе путем проведения мониторинга.

При установлении в ходе мониторинга нарушений представителю субъекта вручаются рекомендации об их устранении. При установлении в ходе проведения повторного мониторинга нарушений, аналогичных выявленным ранее, принимается решение о применении в установленном законодательством порядке мер административной ответственности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2020
валюта курс
EUR 2.7319
USD 2.3994
RUB 3.3451
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.07.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7319 -0.0047
USD 2.3994 -0.0001
RUB 3.3451 -0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7370 2.7400
USD 2.4010 2.4050
RUB 3.3410 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 17.07.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1360 1.1410
EUR/RUB 81.7000 81.1500
USD/RUB 71.6000 72.1100
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте