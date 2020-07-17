В 1 полугодии 2020 года налоговыми инспекциями Могилевской области проведено 30 мониторингов субъектов хозяйствования, в ходе проведения которых нарушения (недостатки) установлены во всех случаях их проведения, в отдельных случаях – повторно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, при мониторинге в торговом объекте индивидуального предпринимателя сотрудники инспекции МНС по Горецкому району установили, что продаже непродовольственных товаров наличные денежные средства принимались без использования кассового оборудования. Данное правонарушение было зафиксировано повторно.

Виновный работник привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.18 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере 54 рубля, который поступил в бюджет.

В условиях либерализации экономики контрольная деятельность налоговых органов осуществляется с использованием мер профилактического и предупредительного характера, в том числе путем проведения мониторинга.

При установлении в ходе мониторинга нарушений представителю субъекта вручаются рекомендации об их устранении. При установлении в ходе проведения повторного мониторинга нарушений, аналогичных выявленным ранее, принимается решение о применении в установленном законодательством порядке мер административной ответственности.