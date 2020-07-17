|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТАХ ПРОПУСКА МОГИЛЕВСКОЙ ТАМОЖНИ В ИЮНЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ПАРТИЙ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ
17:44 17.07.2020
В регионе деятельности Могилевской таможни в июне 2020 года в автоматическом режиме выпущено более 6 тысяч партий экспортируемых товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, это составляет 58,3% от общего количества деклараций на товары, предусматривающих вывоз (экспорт) товаров с таможенной территории ЕАЭС.
«В условиях всесторонней автоматизации таможенных процессов участниками внешнеэкономической деятельности Могилевского региона по достоинству оценены преимущества бесконтактной технологии. В результате принимаемых таможней мер по совершенствованию автоматического выпуска товаров отмечается сокращение сроков выпуска товаров, что благоприятно сказывается на внешнеэкономической деятельности добросовестных представителей бизнеса», - отметили в таможне.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.07.2020
Курсы в банках
на 17.07.2020
Конвертация в банках
на 17.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте