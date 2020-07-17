В регионе деятельности Могилевской таможни в июне 2020 года в автоматическом режиме выпущено более 6 тысяч партий экспортируемых товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, это составляет 58,3% от общего количества деклараций на товары, предусматривающих вывоз (экспорт) товаров с таможенной территории ЕАЭС.

«В условиях всесторонней автоматизации таможенных процессов участниками внешнеэкономической деятельности Могилевского региона по достоинству оценены преимущества бесконтактной технологии. В результате принимаемых таможней мер по совершенствованию автоматического выпуска товаров отмечается сокращение сроков выпуска товаров, что благоприятно сказывается на внешнеэкономической деятельности добросовестных представителей бизнеса», - отметили в таможне.