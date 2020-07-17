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ЭКОНОМИКА РБ


В ПУНКТАХ ПРОПУСКА МОГИЛЕВСКОЙ ТАМОЖНИ В ИЮНЕ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ВЫПУЩЕНО БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ПАРТИЙ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ


17:44 17.07.2020

В регионе деятельности Могилевской таможни в июне 2020 года в автоматическом режиме выпущено более 6 тысяч партий экспортируемых товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, это составляет 58,3% от общего количества деклараций на товары, предусматривающих вывоз (экспорт) товаров с таможенной территории ЕАЭС.

«В условиях всесторонней автоматизации таможенных процессов участниками внешнеэкономической деятельности Могилевского региона по достоинству оценены преимущества бесконтактной технологии. В результате принимаемых таможней мер по совершенствованию автоматического выпуска товаров отмечается сокращение сроков выпуска товаров, что благоприятно сказывается на внешнеэкономической деятельности добросовестных представителей бизнеса», - отметили в таможне.
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