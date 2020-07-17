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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ИМ. К.С. ЗАСЛОНОВА ЗА ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ НОВОГО СЕЗОНА ПЕРЕВЕЗЛА ПОРЯДКА 2,8 ТЫС. ПАССАЖИРОВ


17:40 17.07.2020

С 9 по 16 июля Детской железной дорогой им. К.С. Заслонова на поезд «Столичный экспресс» реализовано 2779 билетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, более 60 из них приобретены через интернет-сервис по продаже билетов ByCard.

Напомним, в летнем сезоне 2020 года поезд будет курсировать по средам, четвергам и пятницам с 11:00 до 14:09 и делать 4 рейса (в 11:00, 11:38, 12:57, 13:35), а по субботам и воскресеньям – с 11:00 до 16:04 и делать 6 рейсов (в 11:00, 11:38, 12:57, 13:35, 14:52, 15:31). Он провезет пассажиров по традиционному маршруту от станции Заслоново до станции Сосновый Бор и обратно.

В сентябре совершить путешествие на «Столичном экспрессе» можно будет по субботам и воскресеньям с 11:00 до 16:04. Поезд будет делать 6 рейсов (в 11:00, 11:38, 12:57, 13:35, 14:52, 15:31).

Стоимость проезда составляет 4 белорусских рубля. Билеты можно приобрести как в кассе на вокзале станции Заслоново, так и через интернет-сервис по продаже билетов ByCard.

В нынешнем сезоне Детская железная дорога им. К.С. Заслонова встречает гостей в обновленном здании вокзала, оборудованном техническими новинками для детей. Впервые на детской дороге все желающие, независимо от уровня подготовки, могут попробовать себя в роли машиниста с помощью игрового модуля с возможностью имитации управления поездом. На экране информационного киоска размещены интересные факты из истории детских железных дорог страны, изображение моделей подвижного состава, расписание поездов, а также информация о теоретическом и практическом обучении юных железнодорожников. Импровизированный цикл работы железной дороги представлен на большом железнодорожном макете размером 4 х 1,5 метра. Новым необычным развлечением в здании вокзала стало уникальное фотозеркало, которое заменяет собой и фотозону и фотографа. А самым душевным подарком для гостей можно назвать звучание живой музыки. В зале ожидания установили рояль.
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