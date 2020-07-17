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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛИСЬ НА 1,6%
17:18 17.07.2020
В I полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 18,4 млн тонн грузов, или 98,4% к объему грузов, перевезенных в I полугодии 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 3 007,7 млн тонно-километров, или 99,5% к I полугодию 2019 г.
Услугами пассажирского транспорта в I полугодии 2020 г. воспользовались 55,8 млн человек, что по сравнению с I полугодием 2019 г. составляет 88,8%.
Пассажирооборот транспорта составил 663,9 млн пассажиро-километров, или 82,8% к уровню I полугодия 2019 г.
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