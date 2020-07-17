В I полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 18,4 млн тонн грузов, или 98,4% к объему грузов, перевезенных в I полугодии 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 3 007,7 млн тонно-километров, или 99,5% к I полугодию 2019 г.

Услугами пассажирского транспорта в I полугодии 2020 г. воспользовались 55,8 млн человек, что по сравнению с I полугодием 2019 г. составляет 88,8%.

Пассажирооборот транспорта составил 663,9 млн пассажиро-километров, или 82,8% к уровню I полугодия 2019 г.