ЭКОНОМИКА РБ

РАСШИРЕНЫ КАЛИБРОВОЧНЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЛГИМ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И МАГНЕТИЗМА

16:56 17.07.2020 Расширены калибровочные и измерительные возможности БелГИМ в области «Электричество и Магнетизм» (EM). Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИМ, по результатам ключевых сличений КООМЕТ.ЕМ-К5 «Ключевые сличения национальных эталонов единицы электрической мощности», дополнительных сличений национальных эталонов единицы плотности потока энергии электромагнитного поля, единицы коэффициента гармоник и единицы девиации частоты опубликовано 8 новых СМС-строк с 3 матрицами (СМС – Calibration and Measurement Capabilities) в области «Электричество и Магнетизм». Новые СМС-строки прошли все этапы экспертизы в соответствии с рекомендацией CООМЕТ R/GM/7:2014 и согласно документам CIPM MRA-D-04 и «Electricity and Magnetism Supplementary Guide to the JCRB Instructions for Appendix C of MRA», опубликованы в базе данных KCDB BIPM на сайте Международного бюро мер и весов. Предстоящий ввод в эксплуатацию Белорусской АЭС и развитие электротранспорта делают высокоточные измерения электрической мощности и энергии все более актуальными. В связи с этим БелГИМ уделяет большое внимание развитию и поддержанию национального эталона единицы электрической мощности и признанию на международном уровне результатов измерений в области измерения электрической мощности и энергии. Вопросы измерений уровней электромагнитных полей, параметров формы и спектра сверхвысокочастотных радиосигналов возникают ежедневно при решении задач электромагнитной совместимости, защиты информации от несанкционированного доступа, контроля использования радиочастотного спектра, аттестации рабочих мест с вредными условиями труда, контроля уровней электромагнитных излучений в зоне жилой застройки. Своевременное развитие эталонной базы БелГИМ в области радиоэлектронных измерений позволяет осуществлять признаваемую на международном уровне калибровку и поверку средств измерений, используемых в быстроразвивающихся отраслях радиоэлектроники и связи. На сегодня в международной базе KCDB BIPM опубликованы 273 СМС-строки о калибровочных и измерительных возможностях Национального метрологического института (БелГИМ).