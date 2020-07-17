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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВОД БЕЛОЙ ЖЕСТИ В МИОРАХ ПЛАНИРУЕТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ В СТРАНЫ ЕВРОСОЮЗА ПРОДУКЦИИ НА 190 МЛН ЕВРО


16:38 17.07.2020

С выходом на проектную мощность объем производства инновационной продукции на заводе по производству металлического листа и белой жести в Миорах Витебской области составит свыше 220 млн евро, при этом в страны Евросоюза планируется экспортировать продукции на 190 млн евро. Об этом сообщил сегодня во время встречи с трудовым коллективом и руководством «ММПЗ-групп» председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

По его словам, технические мощности завода позволяют увеличить объем производства до 320 млн евро в год, соответственно, нарастить и объемы экспорта.

«По технологическим возможностям завод по производству металлического листа и белой жести в Миорах не имеет конкурентов не только в СНГ, но и в близлежащих западных странах. Это действительно уникальное производство, которое позволит организовать выпуск различных видов инновационной продукции в зависимости от потребностей рынка», – подчеркнул Александр Шумилин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, проект по строительству завода в Миорах реализуется в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы и в соответствии с уазом № 271 «О реализации инвестиционного проекта». Его инновационность заключается в создании производства принципиально новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции – белой жести толщиной 0,1-0,5 мм. Поставщиком оборудования выступила ведущая мировая компания SMS Group GmbH (Германия).
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