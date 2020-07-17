В I полугодии 2020 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 10 336,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,4% к уровню I полугодия 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 54,3%, в обрабатывающей промышленности – 92,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97,1%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,1%.

Индекс промышленного производства за июнь 2020 г. к июню 2019 г. составил 103,4%.

В 6 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в I полугодии 2020 г. превысил уровень I полугодия 2019 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 28,7%), текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 23%), продуктов питания, напитков и табачных изделий (на 5,6%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей информации и резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 3,9%).