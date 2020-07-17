В бюджет Минской области за январь-июнь 2020 года поступило 1630,0 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 229,1 млн рублей, в местные бюджеты – 1400,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - 517,3 млн рублей, или 31,7% в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 306,0 млн рублей (18,8%), налогу на прибыль - 90,8 млн рублей (5,6%), налогу на добавленную стоимость - 81,1 млн рублей (5,0%), акцизам – 72,1 млн рублей (4,4%), налогу при упрощенной системе налогообложения - 60,9 млн рублей (3,7%).

Формирование бюджета Минской области в январе-июне 2020 года обеспечивали более 907 тысяч плательщиков, в том числе 32,3 тысячи организаций; 43,3 тысячи индивидуальных предпринимателей и 831,5 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи в бюджет.

От организаций государственного сектора экономики в бюджет в январе-июне 2020 года поступило 546,3 млн рублей. На их долю приходится 33,5% общих поступлений.

Платежи негосударственного сектора экономики в общих поступлениях области составили 1083,6 млн рублей налогов и платежей, или 66,4% общих поступлений, в том числе организациями уплачено в бюджет – 974,7 млн рублей, индивидуальными предпринимателями – 46,4 млн рублей, физическими лицами – 62,5 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года платежи выросли на 17,1% в сопоставимых ценах, или на 158,3 млн рублей.

Поступления на одну негосударственную организацию в январе-июне 2020 года составили 33,6 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступило 1,1 тыс. рублей.