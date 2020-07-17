ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СНИЗИЛСЯ НА 2,5%

15:32 17.07.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за первое полугодие 2020 г. в текущих ценах составил 9 632,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,5% меньше к уровню первого полугодия 2019 г.