Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июля 2020 года выросло до более 65,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 17 июля зарегистрированы 65 тыс. 782 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 57 тыс. 370 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 491 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 159 человек, число смертей от COVID-19 - на 6.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 172 тыс. 880 тестов.