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ЭКОНОМИКА РБ


В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ НАХОДИЛОСЬ ПОЧТИ 1,7 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ


14:37 17.07.2020

Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов Беларуси на 1 июля 2020 года, составило 1680 дел, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 1481 дело (88,15% от общего количества).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, в производстве экономического суда города Минска находится 38,15% от общего числа дел о банкротстве (641 дело).

на начало июля в производстве экономических судов Беларуси числится 199 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.

Так, экономическим судом Гродненской области возбуждены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении дочернего предприятия «Слонимская сельхозтехника» Гродненского унитарного предприятия «Облсельхозтехника» и дочернего строительного унитарного предприятия «Щучинская межхозяйственная передвижная механизированная колонна – 166».

Экономическим судом Минска возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении республиканского производственного унитарного предприятия «Комбинат общественного питания БГУ».

В отчетном периоде экономическим судом Брестской области в связи с утверждением мирового соглашения прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия «Припять-2009».

В июне экономическим судом Могилевской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) открытого акционерного общества «Рыбный ряд».
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