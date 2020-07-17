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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ «НЕФТЕХИМИЯ-2020» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ В НОЯБРЕ
14:08 17.07.2020
В ноябре 2020 года в Белорусском государственном технологическом университете (БГТУ) состоится III Международный научно-технический и инвестиционный форум «Нефтехимия-2020».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белшина», форум проводится с целью обмена научно-техническими знаниями в области химического и нефтехимического комплекса, определения особо значимых направлений развития промышленности республики, стимулирования контактов между учеными и производственниками, привлечения потенциальных партнеров и инвесторов.
Тематика форума:
1. Перспективы и стратегии развития мировой и отечественной нефтехимии.
2. Разработка, добыча, переработка нефти и газа, нефтехимия.
3. Полимерные композиционные материалы. Лакокрасочные материалы. Перспективные технологии и оборудование для производства изделий на их основе.
4. Эластомерные материалы: сырье и материалы для изготовления эластомерных композиций, конструирование и моделирование шин и резинотехнических изделий, перспективные технологии и оборудование для производства эластомерных материалов и изделий.
5. Цифровые технологии и автоматизация в нефтехимическом комплексе.
6. Наноматериалы в полимерных композитах.
7. Аппаратурное оформление процессов. Повышение эффективности теплообменной аппаратуры химической промышленности.
8. Экологические проблемы и пути их решения. Практика обращения с отходами производства: проблемы, решения, перспективы. Рециклинг полимерных материалов.
9. Производство удобрений на основе минерального сырья и газа.
10. Подготовка кадров для нефтехимического комплекса на всех ступенях дипломного и последипломного образования.
Кроме того, будет организована выставке инновационной продукции и научно-технических разработок в области химических технологий и нефтегазопереработки.
Форум «Нефтехимия-2020» организован БГТУ при поддержке концерна «Белнефтехим», Министерства промышленности и Министерства образования Республики Беларусь, Исполнительного комитета СНГ и Постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России.
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