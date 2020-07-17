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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ УСМОТРЕЛО В ДЕЙСТВИЯХ МОГИЛЕВСКОГО ГОРИСПОЛКОМА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗАКОННЫМ ИНТЕРЕСАМ ООО «МАРИОЛЭНДТРЕЙДИНГ»


13:55 17.07.2020

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выдало предупреждение Могилевскому горисполкому за введение не предусмотренного законодательством согласования размещения аттракционов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, Могилевский горисполком ввел (письмом от 22.07.2016 № 417 в адрес администраций Октябрьского и Ленинского районов Могилева) не установленное законодательством согласование размещения детского игрового оборудования, в том числе надувного, на территории Могилева и в соответствии с ним на протяжении 2017-2018 годов разрешал его размещение только по согласованию с горисполкомом.

Хозяйствующие субъекты при обращении в администрацию Октябрьского района Могилева в 2017-2018 гг. в соответствии с указанным письмом перенаправлялись для согласования в горисполком, а не к лицам, в чьем ведении находятся территории, на которые они претендовали.

При этом Могилевский горисполком под различными предлогами отказывал ООО «Мариолэндтрейдинг» в размещении на территории города его передвижных аттракционов.

Усмотрев в действиях (бездействии) Могилевского горисполкома признаки нарушения пункта 2 статьи 23 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» в части ограничения конкуренции и причинения вреда правам, свободам и законным интересам ООО «Мариолэндтрейдинг», МАРТ выдало предупреждение о необходимости отзыва письма горисполкома от 22.07.2016 № 417, уведомлении администраций Октябрьского и Ленинского районов Могилева об отсутствии необходимости руководствоваться им, а также уведомлении ООО «Мариолэндтрейдинг» об отсутствии необходимости обращения в горисполком за согласованием размещения детского игрового оборудования, в том числе передвижных аттракционов, на территории Могилева.
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