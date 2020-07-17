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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ФИЗЛИЦ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,3%
13:18 17.07.2020
Налоговые платежи физических лиц в бюджет Витебской области за январь-июнь 2020 года составили 22 773,2 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в действующих ценах это на 283,8 тыс. рублей, или на 1,3%, больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.
Витебска (+1430 человек, или на 2,98%).
В Витебской области на 1 июля 2020 года количество физических лиц, являющихся плательщиками налогов, составило 424232 человек, что больше соответствующего периода прошлого года на 7496 плательщика, или на 1,8%.
В разрезе налоговых органов области наибольший рост количества плательщиков в инспекциях по Оршанскому (+2328 человек, или на 2,8%), Витебскому (+1694 человек, или на 3,4%) районам и Железнодорожному району.
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