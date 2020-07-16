За январь-май 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,2%, рентабельность продаж – 8,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 19,6 млрд. рублей, в том числе просроченная – 3 млрд. рублей, или 15,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 19,8 млрд. рублей, в том числе просроченная – 1,2 млрд. рублей, или 6,1% от общего объема кредиторской задолженности.