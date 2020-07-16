РУП «Минскэнерго» за первое полугодие 2020 года освоило 161,8 млн рублей инвестиций, или 63% от запланированного на год объема.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в результате введено в эксплуатацию 184 объекта.

В частности, проведена реконструкция участков воздушной линии электропередачи 110кВ «Калийная-Солигорск», в пролетах опор, проходящих через Солигорское водохранилище.

Модернизирована подстанция (ПС) 750 кВ «Белорусская» с организацией системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности Стародорожского района, реконструирована ПС 110 кВ «Вилейка» с заменой секционного выключателя на элегазовый со встроенными трансформаторами тока.

Кроме того, проведена реконструкция электропитания котельного цеха № 2 Борисова. В соответствии с планом по энергосбережению установлен регулируемый электропривод на сетевом насосе Вилейской мини-ТЭЦ.

Переложено 24,5 км тепловых сетей, в том числе 17,1 км по Минску и 7,4 км — по области. Введено в эксплуатацию 237 км линий электропередачи.

До конца года предприятие планирует завершить реконструкцию подстанции 110 кВ «Дубеи» Солигорского района Минской области, установить водогрейные электрокотлы на Минской ТЭЦ-2, Минской ТЭЦ-3 и Минской ТЭЦ-4.

Планируется также установить водогрейные электрокотлы на Молодеченских электрических сетях и Солигорской мини-ТЭЦ для регулирования минимальной и максимальной мощности энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Всего в текущем году инвестиционной программой РУП «Минскэнерго» запланировано освоение инвестиций в объеме 254,7 млн рублей.