|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛО 804,9 МЛН РУБЛЕЙ
11:00 17.07.2020
В первом полугодии 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 804,9 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 767,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 0,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 120,4 тыс. тонн, молока произведено 391 тыс. тонн.
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 116,1 тыс. тонн, молока произведено 364,3 тыс. тонн.
На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 539,9 тыс. голов, или 99,6% к уровню 1 июля 2019 г., в том числе коров – 188,9 тыс. голов (на 1,3% больше). Численность свиней составила 453,4 тыс. голов.
В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 305,7 тыс. тонн кормовых единиц. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 7,5 центнера кормовых единиц.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2020
Курсы в банках
на 17.07.2020
Конвертация в банках
на 17.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте