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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛО 804,9 МЛН РУБЛЕЙ


11:00 17.07.2020

В первом полугодии 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 804,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 767,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 0,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 120,4 тыс. тонн, молока произведено 391 тыс. тонн.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 116,1 тыс. тонн, молока произведено 364,3 тыс. тонн.

На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 539,9 тыс. голов, или 99,6% к уровню 1 июля 2019 г., в том числе коров – 188,9 тыс. голов (на 1,3% больше). Численность свиней составила 453,4 тыс. голов.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 305,7 тыс. тонн кормовых единиц. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 7,5 центнера кормовых единиц.
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