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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ВЫРОС НА 2,6%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 8,9%
10:21 17.07.2020
Розничный товарооборот в первом полугодии 2020 г. составил 25,115 млрд рублей и вырос в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 года на 2,6%.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,7 рубля против 13,7 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,6% розничного товарооборота республики, в первом полугодии 2020 г. составил 23 млрд рублей и вырос на 4,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В июне розничный товарооборот составил 4,383 млрд рублей и вырос на 0,8% к июню 2019 года и на 4,1% к маю 2020 года.
Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2020 г. составил 1,137 млрд рублей, или упал на 21,2% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 г.
В июне товарооборот общественного питания составил 175,6 млн рублей и рухнул на 35,1% к июню 2019 года, но вырос на 15,9% к маю 2020 года.
В первом полугодии 2020 года оптовый товарооборот составил 45,059 млрд рублей и снизился на 8,9% к аналогичному периоду прошлого года. В июне оптовый товарооборот составил 7,883 млрд рублей и уменьшился на 2,9% к июню 2019 года, но вырос на 8,7% к маю 2020 года.
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