За январь-май 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10%, рентабельность продаж – 8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 3 511,4 млн рублей, в том числе просроченная – 624,2 млн рублей, или 17,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 5060,9 млн рублей, в том числе просроченная – 769,4 млн рублей, или 15,2% от общего объема кредиторской задолженности.