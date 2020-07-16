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ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ
09:40 17.07.2020
За январь-май 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10%, рентабельность продаж – 8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 3 511,4 млн рублей, в том числе просроченная – 624,2 млн рублей, или 17,8% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 июня 2020 г. составила 5060,9 млн рублей, в том числе просроченная – 769,4 млн рублей, или 15,2% от общего объема кредиторской задолженности.
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