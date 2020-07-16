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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ В I ПОЛУГОДИИ СНИЗИЛИСЬ НА 8,8%
09:19 17.07.2020
В первом полугодии 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси перевезено 186,6 млн. тонн грузов, или 91,2% к первому полугодию 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 58,5 млрд. тонно-километров, или 92,7% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в первом полугодии 2020 г. воспользовались 823,2 млн. человек, или 83,7% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 9107,2 млн. пассажиро-километров, или 71,6% к уровню первого полугодия 2019 г.
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