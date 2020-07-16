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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ИВАЦЕВИЧДРЕВ» СТАЛО 74-М РЕЗИДЕНТОМ СЭЗ «БРЕСТ»
18:54 16.07.2020
В свободной экономической зоне «Брест» 15 июля зарегистрирован новый резидент - ОАО «Ивацевичдрев».
Как сообщает сайт СЭЗ, предприятие, которое стало 74-м субъектом хозяйствования СЭЗ«Брест», намеревается реализовать проект по наращиванию объемов и расширению ассортимента выпускаемой продукции.
«Ивацевичдрев» является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны, которое специализируется на производстве древесно-стружечных ламинированных плит, пиломатериалов, мебели, синтетических смол и др.
На предприятии трудится более 1 тыс. человек, а его статус определяется как «градообразующее».
Продукция компании, изготавливаемая из экологически чистого сырья и материалов, отвечает высоким стандартам качества и широко используется в производстве мебели как в нашей стране, так и за ее пределами. Многие виды продукции специально ориентированы на экспорт.
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