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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УПАЛО НА 3,1%


18:45 16.07.2020

В первом полугодии 2020 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 52,9 млрд рублей, что на 3,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Национальный статкомитет, объем производства в горнодобывающей промышленности снизился на 1,7%, в обрабатывающей промышленности – на 3,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 3,2%.

В водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство подросло на 1%.

Запасы готовой продукции на 1 июля составили 5,523 млрд рублей, или 78,1% от среднемесячного объема производства.

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составила 16,0%.

Индекс промышленного производства в июне 2020 г. по сравнению с июнем 2019 г. составил 100,9%, с маем 2020 г. – 104,8%.
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