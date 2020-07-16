С начала года абоненты МТС сгенерировали более 170 петабайт информации в сети 4G.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем потребления продолжает расти.

В целом ежедневное потребление мобильного интернета пользователями смартфонов в 4G постепенно приближается к 1 петабайту, а это 1024 терабайта. Больше всего LTE-трафика сначала года прокачала базовая станция в Кобрине — через нее клиенты компании «сгенерировали» около 258 терабайт. Чуть меньше показатели у базовой станции в Полоцке — здесь объем трафика достиг около 250 терабайт. Следом идет Брест — более 247 терабайт.

Рост потребления трафика обусловлен расширением емкости сети LTE. С января этого года в 60 населенных пунктах страны было запущено 235 новых базовых станций 4G в двух диапазонах — 1800 МГц и 2600 МГц.

Увеличение емкости сети происходило во всех областях страны. Впервые диапазон 2600 МГц был включен более чем в 20 населенных пунктах: Фаниполе, Большевике, Воловщине, Заболотье, Королев Стане, Прилуках, Самохваловичах, Семково, Таборах, Цнянке, Каменце, Ляховичах, Барани, Буда-Кошелево, Мстиславле и других. Кроме того, в данном диапазоне была модернизирована 101 базовая станция в 26 городах страны.

Также за этот период в сети заработало 77 новых базовых станций в диапазоне 1800 МГц.

МТС первым в стране запустил сеть 4G. Технологию мобильный оператор развивает совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Использование диапазонов 1800 МГц и 2600 МГц позволяет ускорять мобильный интернет при одновременном подключении большого числа абонентов.