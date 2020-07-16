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ЭКОНОМИКА РБ
ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ В ПИНСКЕ ВЫСТАВЛЕН НА ТОРГИ ЗА ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
18:27 16.07.2020
14 августа 2020 г. на площадке «БУТБ-Имущество» пройдут электронные торги по продаже административного здания в Пинске (ул. Ленина, 27).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, стартовая цена – 1001 246 рублей, задаток – 200 тыс. рублей.
Построенное в начале прошлого века здание является историко-культурной ценностью: именно в нем размещалась гостиница пинского предпринимателя Йоселя Басевича. В 30-е годы она считалась одной из лучших в городе, так как все номера были оснащены телефонами. Помимо гостиницы, в здании также располагался магазин письменных приборов и бумаги, офис Пинского отделения Польского краеведческого товарищества и туристическая организация «Орбис». В 1952-1996 гг. здание занимал Музей Белорусского Полесья, а с 1999 г. по настоящее время оно использовалось Брестским филиалом республиканского научно-исследовательского предприятия «Институт радиологии».
Согласно условиям электронных торгов, после продажи здание можно будет перепрофилировать в административный объект, торговый объект, объект бытового обслуживания или объект общественного питания. При этом, поскольку строение имеет статус памятника архитектуры, новый владелец обязан в течение 30 календарных дней с даты перехода права собственности подписать охранное обязательство.
Принять участие в электронных торгах могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, в том числе нерезиденты Беларуси. Заявки принимаются до 10 августа включительно.
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