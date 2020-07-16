В План государственной стандартизации на 2020 г. дополнительно включено около 100 тем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в их числе - разработка изменения к техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016), а также государственных стандартов и изменений к ним в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения, машиностроения, электротранспорта и его инфраструктуры, агропромышленного и лесотехнического секторов, строительства, охраны окружающей среды.

Кроме того, откорректированы отдельные темы, предусмотренные в плане.

Ознакомиться с изменением № 2 к Плану государственной стандартизации Республики Беларусь на 2020 г. можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».