|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ НА 2020 ГОД ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕНО ОКОЛО 100 ТЕМ
18:10 16.07.2020
В План государственной стандартизации на 2020 г. дополнительно включено около 100 тем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, в их числе - разработка изменения к техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016), а также государственных стандартов и изменений к ним в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения, машиностроения, электротранспорта и его инфраструктуры, агропромышленного и лесотехнического секторов, строительства, охраны окружающей среды.
Кроме того, откорректированы отдельные темы, предусмотренные в плане.
Ознакомиться с изменением № 2 к Плану государственной стандартизации Республики Беларусь на 2020 г. можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2020
Курсы в банках
на 16.07.2020
Конвертация в банках
на 16.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте