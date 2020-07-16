ЭКОНОМИКА РБ

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ «РЕЕСТР ЦЕН НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА» СОСТОИТСЯ 17 ИЮЛЯ

17:51 16.07.2020 17 июля состоится прямая трансляция «Реестр цен на земельные участки государственного земельного кадастра». Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, специалисты Национального кадастрового агентства продемонстрируют, как в полной мере пользоваться функциями ресурса pr.nca.by, расскажут про некоторые особенности выгружаемой информации, а также ответят на часто задаваемые вопросы. Трансляция пройдет на официальном Youtube-канале Национального кадастрового агентства (начало в 14.00).