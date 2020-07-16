ВВП Беларуси в январе-июне 2020 года составил 66,3 млрд рублей и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111%.