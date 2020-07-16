|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.07.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2020 ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 1,7%
17:42 16.07.2020
ВВП Беларуси в январе-июне 2020 года составил 66,3 млрд рублей и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,7%.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.07.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 16.07.2020
Курсы в банках
на 16.07.2020
Конвертация в банках
на 16.07.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте