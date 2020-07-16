Рынок жилья столицы постепенно адаптируется к новым реалиям. На фоне пандемии коронавируса, скачков курса доллара и ухудшения условий кредитования спрос на квартиры сократился наполовину, но с наступлением лета крутое пике завершилось.

Как пишет Realt.by, покупательская активность на «вторичке» начинает восстанавливаться после весеннего обвала. Количество сделок купли-продажи квартир в Минске выросло по сравнению с маем на 23%. Тем не менее это почти на четверть меньше, чем годом ранее.

По спросу на квартиры первое полугодие 2020-го оказалось худшим за последние 5 лет.

На фоне оживления покупателей динамика предложения сменила свое направление — впервые за 3 месяца зафиксировано небольшое (на 1,5%) сокращение количества выставленных на продажу квартир. В тоже время конкуренция по-прежнему очень высока. По сравнению с июнем прошлого года рост предложения составил 28%.

Спрос на 1-комнатные квартиры сумел восстановиться на 82% от мартовского уровня, чего не скажешь о других типах квартир. Объем сделок с «двушками» составляет лишь 56% от значений марта, с «трешками» — 69%.

Каждая десятая квартира, проданная в марте, располагалась в готовой новостройке. Во II квартале этот показатель вырос, что может косвенно указывать на более благоприятную ситуацию на рынке новостроек.

Совокупная доля Фрунзенского и Московского районов, где традиционно совершается больше всего сделок, сократилась в июне на 9%.

Чаще обычного в июне покупали квартиры в типовых панельных домах советской эпохи, в то же время доля современных каркасно-блочных домов в общей структуре спроса сократилась на 4%.

Отрицательная динамика цен на квартиры сохраняется третий месяц подряд, а темпы снижения превышают 1% в месяц. Средняя цена проданных в Минске квартир снизилась в июне на 1,6% и составила 1314 $/м2. Таким образом, цены реальных сделок вернулись на уровень годичной давности.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1404 $/м2 (-0,6% за месяц) — $50 500; 2-комнатные квартиры: 1255 $/м2 (-3,2%) — $59 580; 3-комнатные квартиры: 1212 $/м2 (-1,4%) — $78 250; 4-комнатные квартиры: 1197 $/м2 (-4,5%) — $ 93 300.

При этом 14% «однушек» в июне были проданы за 40 тысяч долларов или дешевле, что стало самым высоким показателем за 11 месяцев.

Индекс цен на квартиры в Минске, рассчитываемый на основе объявлений о продаже квартир, снизился в июне на 1,2%. Наиболее ощутимое снижение цен было зафиксировано у 2-комнатных квартир, спрос на которые в июне был откровенно слабым.

Среди микрорайонов Минска преобладало снижение цен. Более чем на 3% подешевело жилье в районе Ботанического сада, Велозавода и улиц Гвардейской-Грибоедова.

В столицах соседних стран динамика цен на квартиры была разнонаправленной. Так, в Москве рост цен в долларовом эквиваленте в июне составил внушительные 5,6%. Также положительная динамика была отмечена в Варшаве (+0,4%). В Вильнюсе и Риге квартиры подешевели на 0,4−0,5%, в Киеве - на 1,8%.