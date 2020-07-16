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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В ЭТОМ ГОДУ РАССЧИТЫВАЮТ ПОЛУЧИТЬ НЕ МЕНЕЕ 8,2 МЛН ТОНН ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ


17:10 16.07.2020

Анализ складывающих в настоящее время объективных факторов формирования урожая (оптимизация посевных площадей, внесение удобрений, соблюдение технологии выращивания растений, складывающиеся погодно-климатические условия) позволяет надеяться на более весомый урожай, чем в 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в общественном секторе планируется получить не менее 8,2 млн тонн зерновых и зернобобовых, почти 5 млн тонн сахарной свеклы, 1,1 млн тонн картофеля, около 620 тыс. тонн рапса, 50 тыс. тонн льноволокна, 600 тыс. тонн овощей, 170 тыс. тонн плодов и ягод.

Кроме того, поставлена задача заготовить 9,3 млн тонн кормовых единиц травяных кормов.

В настоящее время в южных районах Беларуси заканчивается уборка озимого ячменя – убрано 16,6 тыс. га, что составляет 94,1% запланированных площадей.

По данным на 16 июля, намолочено 92,5 тыс. тонн озимого ячменя, урожайность составляет 56 ц/га. Активно идет уборка озимой сурепицы на зерно: работы проведены на 24,9 тыс. га (88,4% запланированных площадей), намолочено 24,2 тыс. тонн при урожайности 9,68 ц/га. Что касается озимого рапса на зерно, то он убран с 66,4 тыс. га (21 % от плана), намолот составляет 119,7 тыс. тонн, урожайность — 18 ц/га. Второй укос трав в Беларуси проведен на 525,3 тыс. га (64,2% от плана). Заготовлено 448,4 тыс. тонн сена (44% к плану), 10,882 млн тонн сенажа (86,4%) и 476,6 тыс. тонн силоса (2,49%).

Для уборки зерновых и зернобобовых культур в 2020 году будет задействовано 8,5 тыс. комбайнов, более 2 тыс. зерноочистительно-сушильных комплексов и другая техника. Рабочий процесс обеспечат более 24 тыс. механизаторов и 12 тыс. комбайнеров.
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