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ЭКОНОМИКА РБ


НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫЯВЛЕНЫ В БРЕСТСКОМ ГПЛХО


16:58 16.07.2020

В Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО) выявлены нарушения в сфере лесопользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, в ходе проверок органами прокуратуры Брестской области совместно с представителями Государственной инспекции охраны животного и растительного мира выявлен незаконный перевод участков лесных культур в покрытые лесом земли с внесением заведомо ложных сведений в полевые карточки инвентаризации (Брестский, Барановичский, Малоритский, Ляховичский, Лунинецкий, Полесский лесхозы).

Кроме того, отмечен ослабленный контроль за своевременным предупреждением и пресечением повреждения или уничтожения лесов в результате хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на леса, недостаточные меры по противодействию вредному влиянию на леса неблагоприятных факторов окружающей среды.

Должностные лица отдельных лесохозяйственных учреждений не всегда контролировали исполнение вынесенных предписаний, отмечено наличие коррупционных рисков при организации работы по сохранности, учету и движению лесопродукции.

Актуальным для ГПЛХО стал вопрос и соблюдения законодательства об охране труда, поскольку допущенные работниками лесхозов нарушения порой приводили к несчастным случаям на производстве.

В целях устранения выявленных упущений и недостатков в работе органы прокуратуры Брестской области внесли акты надзора, исполнение которых взяли на контроль.
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